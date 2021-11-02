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"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл", одержав первую победу в групповом этапе ЛЧ

Немецкий "Вольфсбург" переиграл австрийский "Ред Булл" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: твиттер ФК Вольфсбург
Матч проходил в Германии. В прошлой встрече "Ред Булл" дома одержал победу со счетом 3:1.

"Вольфсбург" открыл счет уже на третьей минуте, отличился Ридле Баку. По ходу первого тайма австрийцам удалось сравнять счет усилиями защитника Максимилиана Вёбера. В середине второго тайма Лукас Нмеча снова вывел "волков" вперед и им удалось удержать счет до финального свистка.

Победа стала первой для немецкой команды в групповом этапе ЛЧ, они заработали 5 очков и временно вырвались на вторую строчку в таблице группы G, обойдя "Севилью" и "Лилль", которые сегодня сыграют между собой. "Ред Булл" с 7-ю очками остался на первом месте в группе.

Лига чемпионов


4 тур


Группа G


"Вольфсбург 2:1 "Ред Булл"


Голы: Баку 3' Нмеча 60' - Вёбер 30'


"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Лакруа, Отавио (Руссийон, 73), Баку, Гилявоги, Арнольд, Вранкс (Мбабу, 82), Герардт (Штеффен, 73), Вегорст (Лукебакио, 63), Нмеча

"Ред Булл": Кён, Ульмер, Вёбер, Онгене (Соле, 77), Кристенсен, Камара (Кергор, 89), Сучич (Адаму, 77), Зайвальд, Ааронсон, Окафор, Адейеми (Шешко, 63)

Предупреждения : Вегорст, 28, Брукс, 68, Нмеча, 83, Ульмер, 87


Теги: Вольфсбург Зальцбург
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