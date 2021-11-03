Напомним, что накануне "Зенит" уступил "Ювентусу" на выезде в поединке четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов (2:4).
Алейников заявил, что петербургская команда удручающе выглядела в противостоянии со "старой синьорой". По его словам, "Зенит" играл слишком медленно.
"Соответствует ли матч моим представлениям о силе российского чемпионата? Не скажу про весь чемпионат, но "Зенит" выглядел удручающе. <...> Не увидел в игре россиян скоростных командных действий, интенсивности. Всё как-то медленно, без темпа. Был неплохой отрезок, когда сравняли счет, но во втором тайме вообще встали", - сказал Алейников.
Источник: Матч ТВ
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Алейников: в матче с "Ювентусом" "Зенит" выглядел удручающе
Бывший игрок "Ювентуса" Сергей Алейников прокомментировал победу туринцев над "Зенитом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: Juventus FC / Contributor / Gettyimages.ru