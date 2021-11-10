Оргкомитет финала Лиги чемпионов-2022 надеется на максимальную вместимость "Газпром Арены"

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что надеется на отсутствие ограничений по вместимости стадиона во время самой игры.

Фото: Getty images





"Что касается ограничений, сейчас об этом говорить рано. Конечно, мы надеемся на максимальную вместимость. Мы отдаем себе отчет в том, что ситуация на сегодняшний день куда менее благоприятная, чем три месяца назад. Все подвержено изменениям, поэтому мы надеемся на полноценный финал", - приводит слова Сорокина



Напомним, что Санкт-Петербург получил право на проведение финала ЛЧ в 2019 году. Изначально планировалось, что российский город примет решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, но вследствие пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 были проведены в формате "Финала восьми", и это привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.



Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоялся в Порту. Обладателем трофея стал лондонский "Челси", победивший со счетом 1:0 "Манчестер Сити". Напомним, финал Лиги чемпионов состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года."Что касается ограничений, сейчас об этом говорить рано. Конечно, мы надеемся на максимальную вместимость. Мы отдаем себе отчет в том, что ситуация на сегодняшний день куда менее благоприятная, чем три месяца назад. Все подвержено изменениям, поэтому мы надеемся на полноценный финал", - приводит слова Сорокина "Матч ТВ" Напомним, что Санкт-Петербург получил право на проведение финала ЛЧ в 2019 году. Изначально планировалось, что российский город примет решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, но вследствие пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 были проведены в формате "Финала восьми", и это привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоялся в Порту. Обладателем трофея стал лондонский "Челси", победивший со счетом 1:0 "Манчестер Сити".