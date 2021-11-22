Петржела отметил, что "Зениту" нужно думать о попадании в Лигу Европы, поскольку в плей-офф Лиги чемпионов команда не выйдет. По мнению тренера, в матче с "Мальме" команда Сергея Семака наберет одно очко.
"Зениту" уже надо думать о Лиге Европы - уверен, из группы ЛЧ они не выйдут и об этом турнире можно забыть. Сейчас нужно сделать все возможное, чтобы отобрать очки у "Мальме". Это будет очень тяжело сделать на выезде. Я думаю, "Зенит" возьмет сегодня максимум одно очко и сможет выйти с третьего места в Лигу Европы", - сказал Петржела.
Отметим, что матч "Мальме" - "Зенит" пройдет сегодня, 23 ноября, и начнется в 23.00 по московскому времени.
"Зенит", набрав три очка, занимает третье место в группе H. "Мальме" не имеет очков в запасе и идет четвертым. Лидер группы - "Ювентус" (12 баллов). Вторым идет "Челси", набравший девять очков.
Источник: Sport24
Петржела: "Зенит" возьмет максимум одно очко в матче с "Мальме"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча петербуржцев с "Мальме" в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС