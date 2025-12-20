Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Экс-игрок "Зенита" усомнился в шансах "Балтики" попасть в топ-3

Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Дмитрий Баранник поделился мнением о перспективах калининградской "Балтики" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Балтика"
Эксперт оценил шансы новичка чемпионата завершить сезон-2025/2026 в числе трех сильнейших команд страны. По словам Баранника, калининградцы способны доставить серьезные проблемы многим соперникам, однако для полноценной борьбы за медали команде может не хватить опыта и глубины состава.

- "Балтика" попортит нервы многим, но команде не хватит опыта для ведения борьбы за медали. Будут где-то близко, возможно, даже удивят и возьмут их. После длинного перерыва будет тяжело продолжать на такой же ноте, - цитирует Баранника "Чемпионат".

После 18 сыгранных туров коллектив Андрея Талалаева располагается на пятой строчке. Калининградский клуб имеет в активе 35 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

