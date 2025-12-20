Экс-игрок "Зенита" усомнился в шансах "Балтики" попасть в топ-3

Эксперт оценил шансы новичка чемпионата завершить сезон-2025/2026 в числе трех сильнейших команд страны. По словам Баранника, калининградцы способны доставить серьезные проблемы многим соперникам, однако для полноценной борьбы за медали команде может не хватить опыта и глубины состава.
- "Балтика" попортит нервы многим, но команде не хватит опыта для ведения борьбы за медали. Будут где-то близко, возможно, даже удивят и возьмут их. После длинного перерыва будет тяжело продолжать на такой же ноте, - цитирует Баранника "Чемпионат".
После 18 сыгранных туров коллектив Андрея Талалаева располагается на пятой строчке. Калининградский клуб имеет в активе 35 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Фото: ФК "Балтика"