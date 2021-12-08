Изменится ли система игры "Челси" из-за отсутствия некоторых игроков? Не можем быть уверены на сто процентов, но такое маловероятно. У них в атаке есть Лукаку, Вернер, Маунт, Зиеш и другие - разница небольшая, кто будет играть.
Сейчас думаем об игре с "Челси", а завтра будем думать о следующем матче. Следующая игра важна, но впереди еще 13 матчей. Но сегодня мысли только о "Челси", - приводит слова Семака "Матч ТВ"
Напомним, "Зенит" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, при этом лишившись шансов на продолжение борьбы в Лиге Чемпионов. После 5 встреч питерцы с 4-мя очками занимают третье место в группе H.
В предыдущем матче группового этапа "Зенит" сыграл вничью с "Мальме", отыгравшись с одиннадцатиметрового в компенсированное ко второму тайму время. Отличился Ярослав Ракицкий. Именно этот результат позволил подопечным Семака закрепить за собой третью строчку в группе.
Семак: сейчас думаем об игре с "Челси", завтра будем думать о следующем матче
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с "Челси" в финальном матче группового этапа ЛЧ.
Фото: ФК "Зенит"