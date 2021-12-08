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Петржела - о матче "Зенита" и "Челси": хейтеры сегодня будут плакать

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал результат встречи питерцев с "Челси" в 6-м туре группового этапа ЛЧ (3:3).
Фото: ФК "Зенит"
Все пророчили поражение "Зениту" в игре с "Челси", но я всегда надеялся на лучшее. Ничья с победителем Лиги чемпионов — это супер. Да, мы провалились в ЛЧ, но всё равно вышли в евровесну - будем выступать в Лиге Европы. Рад за Семака и весь Петербург! Хейтеры сегодня будут плакать", - цитирует Петржелу "Чемпионат".

"Зенит" на последних минутах смог вырвать ничью в матче с "Челси". На голы Вернера (дубль) и Лукаку питерцы сумели ответить мячами Клаудиньо, Азмуна и Оздоева.

После этого матча "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы с 3-го места в группе. Питерцы впервые при Семаке заняли не последнее место в группе ЛЧ. "Ювентус" и "Челси" отправились в 1/8 Лиги чемпионов.



Теги: Зенит Челси Петржела
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