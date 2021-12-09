Накануне "Зенит" завершил выступления в Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Челси" в матче заключительного тура группового раунда (3:3). Команда Сергея Семака финишировала на третьем месте в группе H и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Челси" вышел в 1/8 финала ЛЧ.
Петржела отметил, что опыт игры в Лиге чемпионов должен помочь "Зениту" в матчах Лиги Европы. При этом, по мнению тренера, петербуржцы не входят в число фаворитов Лиги Европы.
"Думаю, опыт игры в Лиге чемпионов поможет "Зениту" - это очень хороший опыт игры с такими командами, и надеюсь, что команда выступит в Лиге Европы лучше, чем в Лиге чемпионов. Не сказал бы, что "Зенит" будет фаворитом в Лиге Европы, поскольку там тоже будут хорошие команды", - заявил Петржела.
Источник: ТАСС
Петржела: не сказал бы, что "Зенит" будет фаворитом в Лиге Европы
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о предстоящем участии петербургской команды в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ТАСС