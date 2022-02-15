Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести домашние матчи "Спартака" и "Зенита" в Лиге Европы, а также стыковой матч ЧМ-2022 Россия - Польша в случае изменения политических отношений России и Украины. Также была информация, что организация рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Петербурга.
"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с соответствующими национальными ассоциациями и клубами. В настоящее время все матчи планируется провести по расписанию. Пожалуйста, также имейте в виду, что плей-офф чемпионата мира по футболу подпадает под юрисдикцию ФИФА", - приводит заявление пресс-службы организации Матч ТВ.
В четверг, 17 февраля, "Зенит" встретится с "Бетисом" в первом матче плей-офф Лиги Европы. Игра пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. "Спартак" вышел напрямую в 1/8 финала турнира, свой домашний матч в Лиге Европы красно-белые проведут 17 марта.
УЕФА не планирует переносить матчи еврокубков из России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить матчи российских клубов в еврокубках.
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