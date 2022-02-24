Источник: УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Фото: УЕФА

Как сообщает источник, об этом будет объявлено на завтрашнем заседании исполкома УЕФА. Напомним, финал Лиги чемпионов этого сезона должен был пройти на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. При этом изначально Россия должна была принять финал турнира годом ранее, но из-за пандемии коронавируса решено было сдвинуть сроки на год.



Ранее сообщалось, что в связи с напряженной политической ситуацией финал могут принять Мюнхен, Рим, Париж, Амстердам и Барселона. При этом УЕФА не рассматривает лондонский "Уэмбли", о котором сообщалось ранее, поскольку на нем проводился финал Евро-2020, на котором были допущены беспорядки.



Источник: Associated Press