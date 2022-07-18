- Как я думаю, когда Россию вернут в еврокубки? Сложно сказать. Возможно, через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе. Я в это верю, - передает слова Бека Бека "РБ Спорт".
В мае 2022 года стало известно, что руководство УЕФА приняло решение об отстранении российских клубов и сборных от международных матчей под своей эгидой на весь сезон-2022/2023 по политическим причинам. В результате этого сборная России пропустила очередной розыгрыш Лиги наций, а клубы РПЛ не сыграют в наступившем сезоне в еврокубках.
Бека Бека: верю, что через 2-3 года российские клубы будут играть в Европе
Полузащитник московского "Локомотива" Алексис Бека Бека ответил на вопрос о возможных сроках возвращения российских команд в европейский футбол.
Фото: AFP