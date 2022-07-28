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Черчесов: Лигу чемпионов пора называть по-другому. В группах уже те, кто занимает пятые-шестые места

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов раскритиковал систему квалификации в групповой этап Лиги чемпионов.
Фото: РПЛ
- Больно, что чемпиону страны надо проходить квалификацию даже для участия в Лиге Европы. Сейчас после победы мы себе гарантировали только Лигу конференций. Чтобы точно попасть в Лигу Европы, нам надо обязательно пройти третий раунд. Кажется, Лигу чемпионов пора уже называть по-другому. Мы чемпионы, а в группах уже те, кто занимает у себя в стране пятые-шестые места. Ну так же нельзя. У нас слишком долгий путь, раньше было проще - сейчас чемпиону страны не гарантирована даже Лига конференций. Это нормально? - передает слова Черчесова "Чемпионат".

Чемпион Венгрии "Ференцварош" под руководством российского главного тренера Станислава Черчесова стартовал в Лиге чемпионов с 1 квалификационного раунда и последовательно прошел казахстанский "Тобол" (0:0, 5:1) и словацкий "Слован" (1:2, 4:1). Тем самым клуб из Будапешта гарантировал себе участие в групповом этапе одного из еврокубков: в случае успешного прохождения 3 квалификационного раунда и раунда плей-офф он сыграет в группе Лиги чемпионов, при победе только в одном из двух этих этапов - в Лиге Европы, при поражениях на обоих этапах - в Лиге конференций. При этом место в группе Лиги чемпионов автоматически получают команды, занявшие третьи и четвертые места в чемпионатах Англии, Испании, Германии и Италии. В 3 отборочном раунде "Ференцварош" встретится с азербайджанским "Карабахом".


УЕФА Лига чемпионов Ференцварош Черчесов
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