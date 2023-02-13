- Я считаю, что "Зенит" способен выиграть Лигу чемпионов. Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Всё, что для этого требуется - концентрация, вера в себя, ежедневная работа. Не существует ничего невозможного - если вы хотите чего-то достичь и будете работать, вы это получите, - передает слова Адебайора "РБ Спорт".
Напомним, что в феврале 2022 года руководство УЕФА приняло основанное на политических причинах решение отстранить все российские клубы с сборные от международных матчей под своей эгидой, из-за чего московский "Спартак" не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, в текущем сезоне клубы Российской премьер-лиги также не принимают участие в розыгрыше европейских клубных турниров.
Адебайор: думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет Лигу чемпионов. "Зенит" на это способен
Экс-форвард лондонского "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор высказался о перспективах российских клубов в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"