УЕФА объявил имена лучших игроков недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала фамилии футболистов, удостоившихся наград лучшим игрокам недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Фото: "Манчестер Сити"

Лучшим футболистом игровой недели в самом престижном клубном турнире континента предсказуемо стал нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который оформил пента-трик в ворота "РБ Лейпциг" (7:0). Этот результат помог "горожанам" пройти немецкую дружину по сумме двух встреч со счетом 8:1. В четвертьфинале их соперником станет мюнхенская "Бавария".



В Лиге Европы лучшим был признан голкипер лиссабонского "Спортинга" Антонио Адан. Испанец совершил семь сейвов в основное время с лондонским "Арсеналом" (1:1, 5:3 по пенальти), а также отбил послематчевый 11-метровый удар и принес португальскому клубу путевку в четвертьфинал второго по престижности соревнования клубов на континенте.