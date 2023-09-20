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Семин – о голе вратаря "Лацио" Проведеля: ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал гол вратаря "Лацио" Ивана Проведеля в матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:1).
Фото: Globall Look Press
– У Проведеля хорошие физические данные, он очень высокий. Второй момент – ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали. Все вместе сложилось. Лишний игрок в штрафной, но и передача была великолепной. Он не был под таким контролем до конца эпизода, поэтому и забил, – приводит слова 76-летнего специалиста "СЭ".

Накануне 29-летний итальянский голкипер "Лацио" Иван Проведель, имеющий российские корни, забил гол точным ударом головой в ворота голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака на последней секунде домашнего матча стартового тура группового этапа Лиги чемпионов и принес своей команде ничью - 1:1. Проведель стал четвертым вратарем, забивавшим гол в ЛЧ. До него это удавалось Хансу-Йоргу Бутт, Синану Болату и Винсенту Эньеаме.

Отметим, что Проведель – второй голкипер в истории ЛЧ, кто забил с игры. Только вратарю бельгийского "Стандарда" Болату удалось отличиться не с 11-метровой отметки в 2009 году против нидерландского АЗ.


Лацио Атлетико Семин Лига чемпионов
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