Стали известны команды, вылетевшие в Лигу Европы после группового раунда ЛЧ

Вчера подошел к концу групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023-2024.

Фото: Getty Images

Теперь определились все команды, которые по итогам группового раунда турнира финишировали третьими в своих квартетах, тем самым вылетев в Лигу Европы. Список этих клубов выглядит следующим образом: "Галатасарай", "Шахтёр" (Украина), "Брага" (Португалия), "Ланс" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).



Напомним, сегодня, 14 декабря 2023 года, будут проведены заключительные матчи группового раунда Лиги Европы. Таким образом, определятся все команды, которые выйдут в плей-офф соревнования.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Дзене . Все главные и интересные новости тут Яндекс.Дзен Яндекс.Новости Телеграм

