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Стали известны команды, вылетевшие в Лигу Европы после группового раунда ЛЧ

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Вчера подошел к концу групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2023-2024.
Фото: Getty Images
Теперь определились все команды, которые по итогам группового раунда турнира финишировали третьими в своих квартетах, тем самым вылетев в Лигу Европы. Список этих клубов выглядит следующим образом: "Галатасарай", "Шахтёр" (Украина), "Брага" (Португалия), "Ланс" (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Напомним, сегодня, 14 декабря 2023 года, будут проведены заключительные матчи группового раунда Лиги Европы. Таким образом, определятся все команды, которые выйдут в плей-офф соревнования.

Лига Европы Шахтер Бенфика Брага Ланс Милан Фейеноорд Галатасарай Янг Бойз
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