- Сербы постоянно делают акции в поддержку нашего народа, которые похожи на то, что сделали фанаты "Црвены Звезды" на матче с "Манчестер Сити". Я помню, что был на международном матче баскетбольной "Црвены Звезды", и они тогда тоже песни пели, вывешивали баннеры в поддержку России. Вроде бы сербов мало, страна маленькая, но этот народ умеет дружить и делать хорошие дела в ответ тебе, - передаёт слова Чернышова Metaratings.ru.
13 декабря во время матча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов "Црвена Звезда" - "Манчестер Сити" (2:3) фанаты белградского клуба устроили акцию в поддержку России. Болельщики пели "Катюшу" и фанатские песни московского "Спартака", с поклонниками которого у "Црвены Звезды" дружественные отношения, а также скандировали кричалки о российско-сербской дружбе.
С февраля 2022 года российские клубы не могут проводить официальные международные матчи в Европе из-за бессрочного отстранения от соревнований со стороны УЕФА.
Фанаты "Црвены Звезды" пели "Катюшу" и песни "Спартака" в матче ЛЧ с "Манчестер Сити" (видео)
Чернышов: сербы постоянно делают акции в поддержку России, как на матче "Црвены Звезды" с "Манчестер Сити"
Экс-главный тренер сербского клуба "Раднички" Андрей Чернышов прокомментировал акцию поддержки нашей страны, устроенную фанатами "Црвены Звезды" на матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
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