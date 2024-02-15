Поражение от "Лацио" - десятое для Тухеля в 43 матчах в "Баварии". У Нагельсманна на это ушло 84 игры

Поражение "Баварии" от "Лацио" в 1/8 финала Лиги Чемпионов стало для главного тренера Томаса Тухеля юбилейным во главе команды.

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Мюнхенская "Бавария" уступила с минимальным счетом римскому "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Единственный гол записал на свой счет итальянский нападающий Чиро Иммобиле. Как сообщает портал Opta, это поражение стало для "Баварии" десятым под руководством немецкого наставника Томаса Тухеля. На это главному тренеру понадобилось 43 матча.



Экс-наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн потерпел 10-е поражение во главе "Баварии" лишь в 84-м матче у руля команды. Напомним, Томас Тухель сменил Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера "Баварии" в марте прошлого года. Под управлением Тухеля "Бавария" вылетела из Кубка Германии и Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а победу в Бундеслиге одержала лишь благодаря голу Джамала Мусиалы на 89-й минуте матча последнего тура.



В последнем матче немецкой Бундеслиги "Бавария" разгромно уступила "Байеру" (0:3) и отстала на 5 очков в турнирной таблице. "Бавария" не забивает в двух матчах подряд впервые с 2015-го года.