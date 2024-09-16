"Луис Энрике пока что не давал официальной информации по вратарю. Мы не уверены, что Сафонов сыграет с "Жироной", но он фаворит. Если Матвей сыграет – это будет очень хорошая проверка. Болельщики "ПСЖ" испытывают к нему большой интерес. Тенас – олимпийский чемпион в составе сборной Испании, но он пропустил глупый гол в финале против Франции", - приводит слова Леклера Metaratings.
В прошедшем 14 сентября матче 4-го тура чемпионата Франции с "Брестом" итальянский вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма получил травму - мышечное повреждение правого бедра. Матвей Сафонов пополнил состав французского клуба этим летом. Ещё одним голкипером клуба из Парижа является 23-летний испанец Арнау Тенас. Пока ворота "ПСЖ" во всех официальных матчах защищал только Доннарумма.
"ПСЖ" 18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25 на своём поле примет испанскую "Жирону". Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.
Французский журналист: мы не уверены, что Сафонов сыграет в ЛЧ с "Жироной"
Заместитель главного редактора французской спортивной газеты L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал возможность участия вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Жироной".
Фото: ФК "ПСЖ"