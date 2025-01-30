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"Барселона" упустила победу над "Аталантой" и не смогла выйти на первое место Лиги чемпионов

«Барселона» дважды выходила вперед в матче против «Аталанты», но не смогла удержать победу – встреча завершилась вничью 2:2.
Фото: UEFA
«Барселона» и «Аталанта» сыграли вничью 2:2 в матче Лиги Чемпионов. Первым на 47-й минуте забил Ямин Ламаль, получив пас от Рафиньи. «Аталанта» ответила дальним ударом Эдерсона на 67-й минуте. На 72-й минуте после подачи углового отличился защитник «Барселоны» Араухо. Однако на 79-й минуте Пашалич сравнял счёт для «Аталанты».

«Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Эта ничья не позволила ей стать первой, поскольку у «Ливерпуля» было бы равное количество очков, но «Барселона» имела лучшую разницу мячей.

Голы: Ямаль, 47, Араухо, 72 - Эдерсон, 67, Пашалич, 79.

"Барселона": Шченсны, Бальде, Эрик Гарсия (Кубарси, 69), Араухо, Кунде, Педри (Касадо, 80), де Йонг, Рафинья, Гави (Лопес, 69), Ямаль (Виктор, 90+6), Левандовски (Ферран Торрес, 69).

"Аталанта": Карнезекки, Колашинац (Скальвини, 55), Хин, Джимшити, Пашалич, Дзаппакоста (Руджери, 77), Эдерсон, де Рон, Белланова (Куадрадо, 77), Ретеги (Дзаньоло, 77), де Кетеларе (Брешианини, 87).

Предупреждения: Колашинац, 51, де Рон, 90+3, Пашалич, 90+7, Эдерсон, 90+7.

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