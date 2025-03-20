Источник: финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет на стадионе "Метрополитано" в Мадриде

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан подтвердил, что финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано», домашней арене «Атлетико».

Фото: УЕФА

«В этом году Испания примет финал Лиги Европы в Бильбао, на стадионе «Сан-Мамес», еще у нас есть гарантии, что финал Лиги чемпионов-2026/27 будет в Мадриде, на «Метрополитано», — заявил Лусан Marca.



В этом сезоне финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Альянц Арена», домашнем стадионе «Баварии». Игра запланирована на 31 мая 2025 года.



Уже известно, что в следующем сезоне финал состоится в столице Венгрии, Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена».