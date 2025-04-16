«Это было нелегко. Мы начали с преимущества 2:0, но затем игра приняла другой оборот. Главное, что мы пробились в полуфинал. Нам необходимо продолжать борьбу и усердно работать. Впереди ещё много вызовов, я сосредоточен на следующем матче», — цитирует Кварацхелию RMC Sport.
Английская "Астон Вилла" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/24 с французским "ПСЖ" одержала победу со счетом 3:2.
Поскольку первый матч завершился победой "ПСЖ" со счётом 3:1, в 1/2 финала вышла французская команда. Ее соперником станет победитель другой четвертьфинальной пары "Арсенал" (Лондон) - "Реал Мадрид" (после первого матча впереди англичане со счётом 3:0).
Кварацхелия — о выходе в полуфинал ЛЧ: начали уверенно, но затем игра приняла другой оборот
Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал проход команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевой дуэли с «Астон Виллой».
Фото: УЕФА