"Конечно, я рад за Матвея. Выход в финал Лиги чемпионов — это огромный успех как для академии "Краснодара", так и для всего российского футбола. Российский футболист в команде-финалисте Лиги чемпионов — мы точно будем за него болеть", - цитирует Агкацева ТАСС.
Французский "ПСЖ" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с общим счетом 3:1. Команде Луиса Энрике предстоит сыграть с миланским "Интером" в финале турнира - итальянцы на стадии полуфинала одержали победу над каталонской "Барселоной" (7:6 - общ.).
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В этом сезоне российский голкипер провел за парижан в Лиге чемпионов 2 матча, в которых пропустил 1 мяч и 1 раз сохранил свои ворота "сухими".
Агкацев: выход "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов - это успех для всего российского футбола
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о выходе французского "ПСЖ", за который выступает Матвей Сафонов, в финал Лиги чемпионов.
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