"Если Сафонов выиграет Лигу чемпионов, то станет круче Аленичева по титулам. Хочется чего-то нового, потому что мадридский "Реал" за последние 10 лет выиграл 5 кубков. У "ПСЖ" пока поменьше шансов, но я буду рад, если Матвей выиграет этот трофей с парижанами", — приводит слова Аймурзина Legalbet.
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 между французским "ПСЖ" и итальянским "Интером" пройдёт в субботу, 31 мая, в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Напомним, с июня 2024 года игроком "ПСЖ" является российский голкипер Матвей Сафонов. Вместе с командой в этом сезон он уже стал чемпионом Франции и обладателем Кубка и Суперкубка Франции.
Дмитрий Аленичев, будучи футболистом португальского "Порту", в сезоне-2003/2004 стал победителем Лиги чемпионов. А год ранее полузащитник с командой стал обладателем Кубка УЕФА.
Аймурзин: если Сафонов выиграет Лигу чемпионов с "ПСЖ", то станет круче Аленичева
Нападающий хоккейного клуба "Северсталь" Данил Аймурзин высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 "ПСЖ" - "Интер".
Фото: ФК "ПСЖ"