«Думаю, каждый футболист рад за Сафонова. На уровне клубов - максимальный успех. Поздравляем его», - цитирует Митрюшкина «Чемпионат».
В финале Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене, «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0. Российский вратарь французского клуба остался в запасе.
Напомним, что 26-летний голкипер перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года. В ЛЧ Сафонов принял участие в двух матчах на групповой стадии турнира - против испанской «Жироны» (1:0) и немецкой «Баварии» (0:1).
Митрюшкин высказался о победе Сафонова в Лиге чемпионов
Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поздравил голкипера французского клуба «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.
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