ФИФА оштрафовала Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча со сборной России

ФИФА приняла решение оштрафовать члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России.После субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнир, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение.