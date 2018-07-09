A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

ФИФА оштрафовала Огнена Вукоевича за неспортивное поведение после матча со сборной России

ФИФА приняла решение оштрафовать члена делегации национальной сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира с командой России.

После субботнего матча, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул "Слава Украине!", а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнир, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение.
Вчера, 22:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.