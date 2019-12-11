» » » Игнатьев — о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: на багаже нашего чемпионата далеко не уедешь

Игнатьев — о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: на багаже нашего чемпионата далеко не уедешь

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info — о поражении "Зенита" в Лиге чемпионов от "Бенфики" (0:3) и невыходе российских команд в плей-офф еврокубков.
Фото: БелПресса
- С чем, на ваш взгляд, связан провал "Зенита" в нынешнем еврокубковом сезоне?

- По-разному можно оценивать ситуацию, и, наверное, кто-то будет говорить о накопившейся усталости, конце первой части чемпионата, чемоданном настроении людей перед отпуском. Но, наверное, не так надо рассуждать. Тут надо о другом говорить: в целом наш чемпионат не позволяет нам ощущать тот уровень, с которым сталкиваются наши команды, принимающие участие в таких престижных соревнованиях, как Лига чемпионов. Уровень скоростей на поле, скорость принятия решений - нам явно не хватает этих качеств. На всем том багаже, который у нас есть, далеко здесь не уедешь. Поэтому нам надо пересматривать направленность учебно-тренировочной работы, повышать скорость воспроизведения всех элементов, связанных с игрой. В общем, я бы не стал здесь говорить о "Зените" - "Бенфика" в целом показала нам, в чем наш футбол уступает европейскому. А в конкретном матче, опять же, проигрывали в быстроте принятия решений, в качестве единоборств в середине поля.

- То есть то, что "Зенит" не вышел в весеннюю стадию ни одного из еврокубков, вполне закономерный результат?

- Мы констатируем то, что видим: перед нами турнирная таблица, в которой определены места с первого по четвертое. Да, конечно, все могло быть и по-другому. Могли бы быть вторыми или третьими, если бы те так сыграли, если бы мы не проиграли, но факт остается фактом. Поэтому мы говорим о том, что есть. "Зенит" первый тайм в прошедшем матче в целом, конечно, не проигрывал. Счет был 0:0, и у них были хорошие предпосылки. Игроки "Зенита" имели хорошие подходы, контратаки качественно проводили, но не хватало всего того, о чем мы сейчас говорим. К сожалению, мы сегодня не можем похвастаться главенствующим положением в европейском футболе. А это лучшая наша команда. Поэтому, не бросая камень в огород "Зенита", надо просто принимать ситуацию такой, какая она есть, и искать пути выхода из сложившегося положения.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Игнатьев Лига чемпионов Зенит Бенфика
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

КДК оштрафовал "Спартак" на 530 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"
Гончаренко дисквалифицирован на 3 игры за нецензурную брань в адрес судей
"Зенит" определился с местом проведения двух сборов 2
"Спасем животных от живодеров". "Фратрия" ответила Запашному акцией "За цирки без диких животных" 3
Луценко — лучший игрок РПЛ в декабре
Лидирующий в ФНЛ "Ротор" расстался с главным тренером 3
Де Врей: трудности сделают "Интер" сильнее, но пока что эта рана слишком свежа
Успокойтесь, осень-весна ни при чем. Оправдывать этим провал «Зенита» - бред 8
Игнатьев — о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: на багаже нашего чемпионата далеко не уедешь
Каррера: предложений из России не получал. Даже контактов не было 1
Ханданович: больно из-за поражения от "Барселоны", но сезон на этом не заканчивается
Уткин: качество национального футбола падает, это долгое пике 18
Диаш: "Зенит" хорошо закрывался, но "Бенфика" перевернула ход игры и провела отличный матч 1
Худяков: ЦСКА предложил Гогуа зарплату в 10 раз больше — около 2 млн рублей в месяц 2
Каталонские радикалы могут помешать проведению матча "Барселона" — "Реал"
Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре 1
Гол Облякова "Краснодару" признан лучшим в РПЛ в декабре
«Аякс» и «Интер» вылетели, помешает ли «Локо» «Атлетико»? Итоги половины решающего тура ЛЧ – и оставшиеся расклады 1
Жирков: группа на ЧЕ-2020 сильнее той, что была на ЧМ-2018. Сборной России будет тяжело
Селадес: у "Аякса" не было верных моментов, несмотря на игровое преимущество
Издевательский финт в матче "Зенита" признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео) 6
Фавр: это была сумасшедшая игра. "Славия" могла вести 2:0 или даже 3:0
"Арсенал" — фаворит в борьбе за Анчелотти 1
Полузащитник "Локомотива" Игнатьев спрогнозировал точный счет матча с "Атлетико" 1
Вальверде: игроки "Барселоны" чувствуют себя обязанными выиграть Лигу чемпионов
Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Европы не будет ни одного французского клуба 2
Конте: гол Фати просто убил нас всех
Главный тренер "Бенфики": мы насладились своей игрой против "Зенита" 13
Иванович: в чемпионате России "Зенит" тоже ошибается, но там нас не наказывают 41
М. Кержаков: нам специально не сообщали, что творилось в матче "Лион" — "Лейпциг" 1
Все новости