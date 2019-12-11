Игнатьев — о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: на багаже нашего чемпионата далеко не уедешь

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- По-разному можно оценивать ситуацию, и, наверное, кто-то будет говорить о накопившейся усталости, конце первой части чемпионата, чемоданном настроении людей перед отпуском. Но, наверное, не так надо рассуждать. Тут надо о другом говорить: в целом наш чемпионат не позволяет нам ощущать тот уровень, с которым сталкиваются наши команды, принимающие участие в таких престижных соревнованиях, как Лига чемпионов. Уровень скоростей на поле, скорость принятия решений - нам явно не хватает этих качеств. На всем том багаже, который у нас есть, далеко здесь не уедешь. Поэтому нам надо пересматривать направленность учебно-тренировочной работы, повышать скорость воспроизведения всех элементов, связанных с игрой. В общем, я бы не стал здесь говорить о "Зените" - "Бенфика" в целом показала нам, в чем наш футбол уступает европейскому. А в конкретном матче, опять же, проигрывали в быстроте принятия решений, в качестве единоборств в середине поля.- Мы констатируем то, что видим: перед нами турнирная таблица, в которой определены места с первого по четвертое. Да, конечно, все могло быть и по-другому. Могли бы быть вторыми или третьими, если бы те так сыграли, если бы мы не проиграли, но факт остается фактом. Поэтому мы говорим о том, что есть. "Зенит" первый тайм в прошедшем матче в целом, конечно, не проигрывал. Счет был 0:0, и у них были хорошие предпосылки. Игроки "Зенита" имели хорошие подходы, контратаки качественно проводили, но не хватало всего того, о чем мы сейчас говорим. К сожалению, мы сегодня не можем похвастаться главенствующим положением в европейском футболе. А это лучшая наша команда. Поэтому, не бросая камень в огород "Зенита", надо просто принимать ситуацию такой, какая она есть, и искать пути выхода из сложившегося положения.