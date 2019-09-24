"С разговора с одним из фанатов. Он попросил: давайте что-то придумаем, иначе клубу жопа. И вот за год — считай, с ровного места — мы проделали эту работу. Посмотрели документы, сделали аудит, продолжаем пополнять команду игроками и специалистами по спорту… Чтобы вы понимали: юридически внутри клуба все было очень непросто. Сейчас занимаемся этим вопросом.
Правда, что отговаривал Дудь? Мне и Савин говорил — он же с Владикавказом столкнулся. Но в том-то и дело, что для меня это вызов. Можешь? Приди — и сделай. Мы принципиально хотим, чтобы у Ростова было дерби, был крутой клуб. Легендарный, который тарахтел и собирал на трибунах тысячи человек. Вот вам и вся экономика", — сказал Баста в беседе с Sport24.
Ранее стало известно, что творческое объединение Gazgolder, создателем которого является известный рэпер Василий Вакуленко (Баста), станет спонсором клуба ПФЛ СКА Ростов.
Баста: Дудь и Савин отговаривали от возрождения СКА Ростова. Но для меня это вызов
Российский рэпер Баста рассказал, как у него появилась идея возродить ростовский футбольный клуб СКА.
Фото: "СКА Ростов"
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