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Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
СассуолоНе начат

Кубок Англии

Новости
Вулверхэмптон
22:30
БрентфордНе начат

Кубок Испании

Новости
Хетафе
22:00
СевильяНе начат
Атлетик
23:00
АлавесНе начат
Тенерифе
23:59
МальоркаНе начат

Эвертон - Кристал Пэлас. 17 января 2024 22:45

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 Кубок Англии

1/32 финала, переигровка

Первый матч - 0:0
   
        

        
        
        	

	



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Эвертон Кристал Пэлас Кубок Англии

     
        
        





        

            
                
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