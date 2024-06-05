Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Гибралтар
19:00
УэльсНе начат
Нидерланды
21:45
КанадаНе начат

Беларусь - Россия. 7 июня 2024 20:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Динамо
Минск

            
 
Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Сборная Белоруссии Сборная России Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?