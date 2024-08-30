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Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
19:30
ТориноНе начат
Интер
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
21:45
СтрасбургНе начат

Косово - Румыния. 6 сентября 2024 21:45

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 Лига наций УЕФА

Лига С. Группа 2. 1 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Косово - Румыния?


	



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