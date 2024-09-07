Кайрат - Зенит. 8 сентября 2024 17:00

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Источник: "Рубин" покупает опорного полузащитника Велдина Ходзу за 3 млн евро
Источник: "Зенит" заинтересован в Антоне Миранчуке, футболист хочет играть за рубежом
3
Петржела: нет сомнений, что сборная легионеров РПЛ обыграла бы сборную России
5
Нападающий "Шинника" забил гол с центра поля, перебросив вратаря
1
"Наверное, победителей не любят". Васютин объяснил фанатскую кричалку "Зенит" - позор российского футбола"
13
Ещё
Матчи
33
Скрыть
Сегодня (14)
Завтра (11)
Вчера (8)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Урал
1 - 1
1
1
Ротор
Завершен
Шинник
2 - 0
2
0
Уфа
Завершен
Алания
1 - 1
1
1
Сочи
Завершен
КАМАЗ
0 - 1
0
1
Черноморец
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Фарерские острова
1 - 1
1
1
Северная Македония
Завершен
Молдова
2 - 0
2
0
Мальта
2 тайм
Грузия
3 - 0
3
0
Чехия
2 тайм
Ирландия
0 - 2
0
2
Англия
2 тайм
Армения
3 - 1
3
1
Латвия
2 тайм
Украина
21:45
Албания
Не начат
Нидерланды
21:45
Босния и Герцеговина
Не начат
Греция
21:45
Финляндия
Не начат
Германия
21:45
Венгрия
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
Отменён
Таиланд
Отменён
Лига Наций УЕФА
Новости
Казахстан
0 - 0
0
0
Норвегия
Завершен
Литва
0 - 1
0
1
Кипр
Завершен
Франция
1 - 3
1
3
Италия
Завершен
Косово
0 - 3
0
3
Румыния
Завершен
Исландия
2 - 0
2
0
Черногория
Завершен
Бельгия
3 - 1
3
1
Израиль
Завершен
Словения
1 - 1
1
1
Австрия
Завершен
Уэльс
0 - 0
0
0
Турция
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Нефтехимик
18:00
Енисей
Не начат
Лига Наций УЕФА
Новости
Люксембург
16:00
Беларусь
Не начат
Дания
19:00
Сербия
Не начат
Болгария
19:00
Северная Ирландия
Не начат
Гибралтар
19:00
Лихтенштейн
Не начат
Словакия
19:00
Азербайджан
Не начат
Португалия
21:45
Шотландия
Не начат
Хорватия
21:45
Польша
Не начат
Швейцария
21:45
Испания
Не начат
Швеция
21:45
Эстония
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Кайрат
17:00
Зенит
Не начат
Россия
РПЛ
2024/25
Россия: РПЛ 2024/25
Англия: АПЛ 2024/25
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
Зенит
Краснодар
Локомотив
Спартак
ЦСКА
Динамо
Ростов
Рубин
Динамо Махачкала
Крылья Советов
Нижний Новгород
Оренбург
Химки
Акрон
Ахмат
Факел
Кайрат - Зенит. 8 сентября 2024 17:00
онлайн
Winline Супер Серия
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Кайрат
Зенит
Товарищеские матчи
Нашли ошибку в статье?