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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Алания
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
1 - 1 1 1
Северная МакедонияЗавершен
Молдова
2 - 0 2 0
Мальта2 тайм
Грузия
3 - 0 3 0
Чехия2 тайм
Ирландия
0 - 2 0 2
Англия2 тайм
Армения
3 - 1 3 1
Латвия2 тайм
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Кайрат - Зенит. 8 сентября 2024 17:00

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Winline Супер Серия
   
        

        
        
        	

	




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Кайрат Зенит Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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