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Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
3 - 1 3 1
ПармаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
3 - 1 3 1
БрестЗавершен

Хоффенхайм - ФКСБ. 12 декабря 2024 20:45

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 Лига Европы

Общий этап. 6 тур
   
        

        
        
        	

	




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Хоффенхайм ФКСБ Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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