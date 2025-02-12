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Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
3 - 2 3 2
ТорпедоЗавершен

Локомотив - Динамо Самарканд. 15 февраля 2025 17:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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