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МатчиНовости
Брюгге
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Селтик
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Фейеноорд
1 - 0 1 0
Милан1 тайм
Монако
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 1 1 1
Ливерпуль1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
3 - 2 3 2
ТорпедоЗавершен

Валенсия - Атлетико. 22 февраля 2025 20:30

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 Чемпионат Испании

25 тур
   
        

        
        
        	

	




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Валенсия Атлетико Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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