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АрсеналНе начат

Балтика - Ротор. 10 марта 2025 20:00

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Стадион: Ростех Арена
Калининград

            
 Первая лига 

23 тур
   
        

        
        
        	

	




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Балтика Ротор Первая лига

     
        
        





        

            
                
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