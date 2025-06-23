Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
Аль-ХиляльЗавершен
Манчестер Сити
6 - 0 6 0
Аль-АйнЗавершен
Атлетико
22:00
БотафогоНе начат
Сиэтл Саундерс
22:00
ПСЖНе начат

Волгарь - Челябинск. 24 июня 2025 18:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Центральный
Астрахань

            
 Первая лига

Стыковые матчи. Первый матч
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Волгарь - Челябинск?


	



Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Волгарь Челябинск Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?