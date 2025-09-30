Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Ювентус - Милан. 5 октября 2025 21:45

 Чемпионат Италии

6 тур
   
        

        
        
        	

	




Ювентус Милан Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
