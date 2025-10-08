Матчи Скрыть

Сокол - Уфа. 11 октября 2025 14:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Локомотив
Саратов 

            
 Первая лига 

14 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Сокол - Уфа?


	



Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Сокол Уфа Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?