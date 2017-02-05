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СМИ: Шкулетич, скорее всего, не покинет "Локомотив" этой зимой

Нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич, скорее всего, не покинет клуб в это зимнее трансферное окно, несмотря на перевод во вторую команду "железнодорожников", сообщил "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

"Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в "Локомотиве", но с большой вероятностью он останется в команде", - сообщил источник.
Теги: Шкулетич Локомотив
Сегодня, 15:09
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№5 Написал: avnik море (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Начали гнобить хорошего напа, а смысл?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив ведет себя как собака на сене, и не отпускают и в дубль перевели...Шкулетич игрок с изюминкой, к нему подход нужен..Он бы Локомотиву еще бы пользы принес..
Регистрация: 31.10.2013
№3 Написал: holod хамина (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
согласен..петар пригодится нам...а вот от негра-бегуна избавились..и слава яйцам..бесполезный игрок и провальный трансфер..
Регистрация: 16.05.2011
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:16) #
  • +3
  •  (5)

Для игрока потеря нормальной игровой практики ,это проблема,но в финансах этот футболист ничего не потеряет,зря его перевили во вторую команду ,он бы принёс пользу Локо.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дубль.Зря. Петар нам пригодился бы.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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