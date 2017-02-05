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СМИ: Шкулетич, скорее всего, не покинет "Локомотив" этой зимой
Нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич, скорее всего, не покинет клуб в это зимнее трансферное окно, несмотря на перевод во вторую команду "железнодорожников", сообщил "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.
"Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в "Локомотиве", но с большой вероятностью он останется в команде", - сообщил источник.
"Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в "Локомотиве", но с большой вероятностью он останется в команде", - сообщил источник.
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