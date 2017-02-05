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Агент: Шандао ждет официальных предложений от клубов РФПЛ
Интерес к защитнику "Анжи" Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений от клубов РФПЛ, заявил агент футболиста Ролим Кармо.
"Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится", - цитирует агента "Р-Спорт".
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