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Агент: Шандао ждет официальных предложений от клубов РФПЛ

Интерес к защитнику "Анжи" Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений от клубов РФПЛ, заявил агент футболиста Ролим Кармо.

"Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Шандао
Сегодня, 15:51
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