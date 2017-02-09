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Максим Канунников: когда "Зенит" купил Халка и Витселя, понял, что место в основе будет получить сложно

Нападающий "Рубина" Максим Канунников рассказал о том, почему в своё время решил покинул питерский "Зенит" и перешёл в "Амкар".

"По весне (2012-го, — прим. ред.) меня начали ставить в стартовый состав — травмированы были Кержаков, Бухаров. Сыграл со "Спартаком", с "Анжи", с "Рубином" в старте. Чувствовал, что могу выдержать конкуренцию среди трех нападающих. И доверие Спалетти ощущал. Но когда за час до окончания трансферного окна купили Халка и Витселя, понял, что они будут играть, и получить мне место в составе будет проблематично. Опять стал выходить на 5—10 минут, смысла сидеть на лавке не видел и подписал контракт с "Амкаром", — цитирует игрока "Реальное Время".
Теги: Канунников Зенит Халк Витсель
Сегодня, 21:24
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