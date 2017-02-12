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Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"

Бывший футболист "Рубина" поделился мнением, почему казанцы под руководством Курбана Бердыева не смогли в третий раз выиграть чемпионат России.

– В 2011-м вы перешли в "Рубин", который к тому моменту был двукратным чемпионом России. Почему у Бердыева не получилось сделать новую чемпионскую команду?

– Сложно сказать. Изнутри было видно, что он под впечатлением от игры с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры. Не копировать, а взять определенные качества. Наверное, не прижилось это. Руководству ведь результат важнее игры.

– Главная черта тренера Бердыева?

– Постоянное развитие. Несмотря на возраст, он подвижный и живой, Бердыев все время развивается. И всплеск "Ростова", возможно, говорит о том, что Бердыев стал лучше, чем был в "Рубине".

– Это самый сильный тренер, с кем приходилось работать?

– Один из. Все-таки я с ним всего год поработал, поэтому выделить его одного не могу. Но за этот год очень многому научился! Он обращает внимание на каждую мелочь – вплоть до техники выполнения передачи.

"Советский спорт"
Теги: Лебеденко Бердыев Барселона Рубин
Сегодня, 15:03
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