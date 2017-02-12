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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
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Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Бывший футболист "Рубина" поделился мнением, почему казанцы под руководством Курбана Бердыева не смогли в третий раз выиграть чемпионат России.
– В 2011-м вы перешли в "Рубин", который к тому моменту был двукратным чемпионом России. Почему у Бердыева не получилось сделать новую чемпионскую команду?
– Сложно сказать. Изнутри было видно, что он под впечатлением от игры с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры. Не копировать, а взять определенные качества. Наверное, не прижилось это. Руководству ведь результат важнее игры.
– Главная черта тренера Бердыева?
– Постоянное развитие. Несмотря на возраст, он подвижный и живой, Бердыев все время развивается. И всплеск "Ростова", возможно, говорит о том, что Бердыев стал лучше, чем был в "Рубине".
– Это самый сильный тренер, с кем приходилось работать?
– Один из. Все-таки я с ним всего год поработал, поэтому выделить его одного не могу. Но за этот год очень многому научился! Он обращает внимание на каждую мелочь – вплоть до техники выполнения передачи.
"Советский спорт"
– В 2011-м вы перешли в "Рубин", который к тому моменту был двукратным чемпионом России. Почему у Бердыева не получилось сделать новую чемпионскую команду?
– Сложно сказать. Изнутри было видно, что он под впечатлением от игры с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры. Не копировать, а взять определенные качества. Наверное, не прижилось это. Руководству ведь результат важнее игры.
– Главная черта тренера Бердыева?
– Постоянное развитие. Несмотря на возраст, он подвижный и живой, Бердыев все время развивается. И всплеск "Ростова", возможно, говорит о том, что Бердыев стал лучше, чем был в "Рубине".
– Это самый сильный тренер, с кем приходилось работать?
– Один из. Все-таки я с ним всего год поработал, поэтому выделить его одного не могу. Но за этот год очень многому научился! Он обращает внимание на каждую мелочь – вплоть до техники выполнения передачи.
"Советский спорт"
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