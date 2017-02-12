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"Амкар" не может найти руководство "Луч-Энергии", чтобы заплатить за Алексея Грицаенко
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил недоумение в связи с ситуацией, сложившейся вокруг незавершившегося трансфера защитника "Луча-Энергии" Алексея Грицаенко в пермский клуб.
"Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в "Луч" официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер. Направили письмо две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит. Грицаенко сейчас в Турции. "Луч" улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
"Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в "Луч" официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер. Направили письмо две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит. Грицаенко сейчас в Турции. "Луч" улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
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