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"Амкар" не может найти руководство "Луч-Энергии", чтобы заплатить за Алексея Грицаенко

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов выразил недоумение в связи с ситуацией, сложившейся вокруг незавершившегося трансфера защитника "Луча-Энергии" Алексея Грицаенко в пермский клуб.

"Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти. Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в "Луч" официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер. Направили письмо две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит. Грицаенко сейчас в Турции. "Луч" улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
Теги: Маслов Амкар Луч-Энергия
Сегодня, 15:45
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№2 Написал: s.o.b. (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Что-то новенькое в российском футболе joy
Регистрация: 16.09.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:18) #
  • -2
  •  (2)
online

Ворье в бегах?)) Китай большой.....
Регистрация: 28.12.2015
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