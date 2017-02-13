Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Хайдар Алханов: Кверквелия? Не знаю, откуда появилась такая информация

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов не знает, откуда появилась информация о переходе защитника "Рубина" Соломона Кверквелии в грозненский клуб.

"Переход Кверквелии? Не знаю, откуда появилась такая информация. Пока ничего подобного нет", - цитирует Алханова "Спорт-Экспресс".
Теги: Алханов Кверквелия Рубин Терек
Сегодня, 16:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.