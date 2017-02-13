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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Дмитрий Шляхтин: "Спартак" согласился отдать Зуева в "Крылья Советов"
"Спартак" согласился отдать 20-летнего полузащитника Александра Зуева в"Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"По Зуеву мы все со "Спартаком" согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет", - цитирует Шляхтина ТАСС.
"По Зуеву мы все со "Спартаком" согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет", - цитирует Шляхтина ТАСС.
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