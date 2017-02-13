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Дмитрий Шляхтин: "Спартак" согласился отдать Зуева в "Крылья Советов"

"Спартак" согласился отдать 20-летнего полузащитника Александра Зуева в"Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"По Зуеву мы все со "Спартаком" согласовали, он переходит к нам до конца сезона. Сегодня пришло подтверждение. Опции выкупа в соглашении нет", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Шляхтин Крылья Советов Зуев Спартак
Сегодня, 19:40
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(3)
№2 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 20:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Парню надо играть.
Регистрация: 11.06.2016
№1 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая новость посмотрим потянет ли он уровень рфпл
Регистрация: 25.09.2016
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