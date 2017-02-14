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21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Евгений Савин: в "Спартаке" впервые за годы появился коллектив
Футбольный комментатор Евгений Савин поделился мнением по поводу шансов "Спартака" на чемпионство.
"Есть один момент, который отличает нынешний "Спартак" от "Спартака" последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда "Спартак" выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нету деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно. Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы "Спартака" велики. Второй момент – селекция. Я живу в Петербурге и, работая на федеральном канале, пытаюсь не болеть за "Зенит". Последнюю зиму совсем не понимаю. Цаллагова помню еще мальчиком в молодежке, он боец, отдает футболу 150 процентов. Для него переход в "Зенит" – это успех. Но успех ли это для "Зенита"? Лунев... Я мечтал всю жизнь играть в "Зените". Лунев провел в премьер-лиге 10 матчей. Потащил пенальти, но 10 матчей! Это не показатель. А вдруг не пойдет через полгода? А контракт подписан на 4. Лунев может сказать: "Я готов вам снег разгребать на новом стадионе". Тот же Селихов год отыграл за "Амкар" прежде, чем в "Спартак" перейти. Иванович – человек для основы. Я ездил недавно в Лондон, говорил с руководством одного клуба с русским владельцем. Они говорят: "Мы хотели Ивановича. Но не могли с "Зенитом" конкурировать по деньгам". Пока это главная покупка. Про парня из ФНЛ (речь идет о Сергее Зуйкове, футболисте из "Волгаря". – Прим.) вообще молчу. Жалею, что Луческу не тренировал "Зенит" в те годы, когда я играл. У меня точно был бы шанс. Поймите мой посыл: Петербург – особенный город, в "Зенит" должны брать лучших, - цитирует Савина "Фонтанка".
"Есть один момент, который отличает нынешний "Спартак" от "Спартака" последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда "Спартак" выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нету деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира. Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно. Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы "Спартака" велики. Второй момент – селекция. Я живу в Петербурге и, работая на федеральном канале, пытаюсь не болеть за "Зенит". Последнюю зиму совсем не понимаю. Цаллагова помню еще мальчиком в молодежке, он боец, отдает футболу 150 процентов. Для него переход в "Зенит" – это успех. Но успех ли это для "Зенита"? Лунев... Я мечтал всю жизнь играть в "Зените". Лунев провел в премьер-лиге 10 матчей. Потащил пенальти, но 10 матчей! Это не показатель. А вдруг не пойдет через полгода? А контракт подписан на 4. Лунев может сказать: "Я готов вам снег разгребать на новом стадионе". Тот же Селихов год отыграл за "Амкар" прежде, чем в "Спартак" перейти. Иванович – человек для основы. Я ездил недавно в Лондон, говорил с руководством одного клуба с русским владельцем. Они говорят: "Мы хотели Ивановича. Но не могли с "Зенитом" конкурировать по деньгам". Пока это главная покупка. Про парня из ФНЛ (речь идет о Сергее Зуйкове, футболисте из "Волгаря". – Прим.) вообще молчу. Жалею, что Луческу не тренировал "Зенит" в те годы, когда я играл. У меня точно был бы шанс. Поймите мой посыл: Петербург – особенный город, в "Зенит" должны брать лучших, - цитирует Савина "Фонтанка".
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