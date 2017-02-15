Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Дмитрий Шляхтин: у "Спартака" пока нет большого желания отдавать нам Кутина

Председатель совета директоров "Крыльев Советов", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что "Спартак" пока не горит желанием отдавать защитника Дениса Кутина в аренду.

"У "Спартака" пока нет большого желания отдавать нам Кутина. Мы хотим взять его в аренду до конца сезона. По поводу Александра Зуева диалог продолжается. Не думаю, что "Спартак" будет их продавать, потому что это их воспитанники, и клуб сам заинтересован в молодежи", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Кутин Шляхтин Крылья Советов Спартак
Сегодня, 16:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.