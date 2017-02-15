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Дмитрий Шляхтин: у "Спартака" пока нет большого желания отдавать нам Кутина
Председатель совета директоров "Крыльев Советов", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что "Спартак" пока не горит желанием отдавать защитника Дениса Кутина в аренду.
"У "Спартака" пока нет большого желания отдавать нам Кутина. Мы хотим взять его в аренду до конца сезона. По поводу Александра Зуева диалог продолжается. Не думаю, что "Спартак" будет их продавать, потому что это их воспитанники, и клуб сам заинтересован в молодежи", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
"У "Спартака" пока нет большого желания отдавать нам Кутина. Мы хотим взять его в аренду до конца сезона. По поводу Александра Зуева диалог продолжается. Не думаю, что "Спартак" будет их продавать, потому что это их воспитанники, и клуб сам заинтересован в молодежи", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
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