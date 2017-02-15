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Андрей Бутенко: извинения Слуцкого? Мне тоже случалось извиняться за плоские шутки

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал решение комитета по этике РФС рекомендовать бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания.

Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере, если это российский арбитр.

"Рекомендация отличается от требования тем, что её можно не исполнять. Мне бы хотелось, чтобы между тренерами и арбитрами были нормальные комфортные взаимоотношения. Если Слуцкий всё же принесёт извинения, это будет поступок человека, понимающего, что конфронтации ни к чему хорошему не приведут.

Пусть это было сказано, как Леонид Викторович утверждает, в шутливой форме, но звучали слова неэтично. Даже не могу назвать это оскорблением, но не мешало бы аккуратнее выражаться. Как и не мешало бы извиниться для создания хорошей атмосферы перед началом весенней части чемпионата и поддержания нормальных взаимоотношений.

Всякое бывает, у меня тоже случались плоские шутки, за которые потом извинялся. В его порядочности не сомневаюсь", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко Слуцкий
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 21:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда у Пончика плоское? У него что не выпуклое - то впуклое.
Интересно, а почему Пельменя заживо не сварили, пока он в синагоге раскачивался?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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