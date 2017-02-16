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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Бывший тренер "Спартака" Димитрий Аленичев пошутил, что Андрей Тихонов и Егор Титов могли бы встать в ворота сборной России на Кубке Легенд имени Константина Ерёменко.
"Я готов к турниру. Каждую неделю занимаюсь по шесть раз, не только на футбольном поле, люблю и большой теннис. Чередую эти занятия – три раза футбол, три теннис. Для меня Кубок Легенд — очень важное событие, мне приятно снова встретиться на поле со звёздами мирового футбола.
В команде сборной России один вратарь – Александр Филимонов, но нам этого хватит. Был бы Тихонов – он бы смог встать в ворота. А так, если что – поставим Титова", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
"Я готов к турниру. Каждую неделю занимаюсь по шесть раз, не только на футбольном поле, люблю и большой теннис. Чередую эти занятия – три раза футбол, три теннис. Для меня Кубок Легенд — очень важное событие, мне приятно снова встретиться на поле со звёздами мирового футбола.
В команде сборной России один вратарь – Александр Филимонов, но нам этого хватит. Был бы Тихонов – он бы смог встать в ворота. А так, если что – поставим Титова", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
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