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Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола

Бывший тренер "Спартака" Димитрий Аленичев пошутил, что Андрей Тихонов и Егор Титов могли бы встать в ворота сборной России на Кубке Легенд имени Константина Ерёменко.

"Я готов к турниру. Каждую неделю занимаюсь по шесть раз, не только на футбольном поле, люблю и большой теннис. Чередую эти занятия – три раза футбол, три теннис. Для меня Кубок Легенд — очень важное событие, мне приятно снова встретиться на поле со звёздами мирового футбола.

В команде сборной России один вратарь – Александр Филимонов, но нам этого хватит. Был бы Тихонов – он бы смог встать в ворота. А так, если что – поставим Титова", - цитирует Аленичева "Чемпионат.сом".
Теги: Аленичев
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